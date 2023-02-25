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شركة بتروإكوادور - نفط الإكوادور
شركة بتروإكوادور
نفط وغاز

الإكوادور تعلق جزءا من صادراتها النفطية بعد انهيار جسر

"بترو-اكوادور" الحكومية لن تواجه عقوبات لعدم تلبية طلبات العملاء بعد إعلان القوة القاهرة

دبي - العربية.نت
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أعلنت الإكوادور، الجمعة، أنها ستعلق جزئيًا صادرات النفط الخام أثناء فحص سلامة اثنين من أنابيب الأمازون بعد انهيار جسر.

وقالت شركة "بترو-اكوادور" الحكومية ، المسؤولة عن 78% من إجمالي استخراج النفط الخام في البلاد وبلغ إنتاجها حوالى 481 ألف برميل يوميا في 2022، إنه سيتم إغلاق بئرين تدريجياً بعد انهيار جسر فوق نهر ماركر في مقاطعة نابو بالقرب من الأنبوبين.

ولم تتأثر الخطوط لكن الشركة أوقفت عمليات محددة في إجراء احترازي. وهي تأمل أن تبدأ الضخ مجددا خلال أسبوع، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

مخزونات النفط الخام الأميركية عند أعلى مستوى منذ مايو 2021 طاقة نفط وغاز مخزونات النفط الخام الأميركية عند أعلى مستوى منذ مايو 2021

وأعلنت الحكومة "القوة القاهرة"، مما يعني أن الشركة لن تواجه عقوبات لعدم تلبية طلبات العملاء.

ولم تحدد "بترو-اكوادور" متى وكيف ستتأثر الصادرات، لكنها قالت إنها ستبقي العملاء على إطلاع على الوضع.

ويشكل النفط الخام الجزء الرئيسي من صادرات الإكوادور الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وقد شكل النفط ثلثي إجمالي إنتاجها العام الماضي وبلغت عائداته حوالى 10 مليارات دولار تمثل 10% من إجمالي الناتج المحلي.

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