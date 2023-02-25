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خط أنابيب دروجبا (رويترز)
خط أنابيب دروجبا
روسيا و أوكرانيا

روسيا توقف ضخ النفط إلى بولندا عبر أنبوب دروجبا

كميات النفط المتوقفة كانت تغطي 10% من احتياجات مجموعة "أورلن"

دبي - العربية.نت
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أعلنت مجموعة النفط البولندية العملاقة أورلن السبت، توقف الجانب الروسي عن ضخ النفط إليها عبر خط أنابيب دروجبا بموجب العقد الأخير الساري، والذي كان يغطي نحو 10% من احتياجات مجموعة "أورلن".

وقالت المجموعة البولندية في بيان: "أوقف الجانب الروسي عمليات التسليم عبر خط أنابيب دروجبا إلى بولندا".

يأتي ذلك غداة موافقة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة تستهدف الاقتصاد الروسي وشركات إيرانية متهمة بدعم الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ منذ عام، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وأكدت مجموعة "أورلن" أن هذا التوقف لن يؤثر على إمداد العملاء البولنديين وأنه "يمكن تأمين كل عمليات الإمداد من الآن فصاعدًا عبر البحر".

ونوعّت بولندا منذ سنوات عدة مصادرها من الغاز والنفط إلى حد كبير.

وأفاد نائب وزير أصول الدولة البولندي ماتشي ماليكي، بأن العقد الساري مع مجموعة "تاتنيفت" الروسية والذي ينتهي في نهاية العام 2024 يغطي "حوالي 10% من احتياجات أورلن"، أي 200 ألف طن من النفط شهرياً.

وأكد ماليكي أن العقد مع "تاتنيفت" كان "الوحيد" الذي ما زال ساري المفعول.

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