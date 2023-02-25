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أبراج لخدمات الطاقة العمانية 1
أبراج لخدمات الطاقة العمانية
نفط وغاز

"أبراج" العمانية توقع اتفاقية تنقيب النفط في حقل الوفرة الكويتي

ستشهد الصفقة قيام شركة أبراج ببناء ثلاث منصات للحفر

دبي - العربية.نت
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قالت شركة أبراج لخدمات الطاقة العمانية في بيان، اليوم السبت، إنها وقعت "اتفاق شراكة استراتيجية"لمدة خمس سنوات" مع شركة نفط الخليج الكويتية وشركة شيفرون السعودية لاستخراج النفط والتنقيب عنه في الكويت.

وستشهد الصفقة قيام شركة أبراج ببناء ثلاث منصات للحفر والخدمات في مشروع حقل الوفرة في دولة الكويت، وفق رويترز.

‬وتأتي الصفقة "في إطار تعزيز الشراكة وتوسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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