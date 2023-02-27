إنتاج مصافي نفط سلطنة عُمان يرتفع بنسبة 39.3%

ارتفع إجمالي منتجات المصافي في سلطنة عُمان بنسبة 39.3% حتى نهاية يناير 2023 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022، وفق ما أشارت إليه الإحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وأشارت الإحصائيات إلى ارتفاع إنتاج وقود السيارات 91 أيضًا بنسبة 58.3% حتى نهاية يناير 2023م ليصل إلى نحو 1.442 مليون برميل مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م، كما ارتفعت مبيعاته بما نسبته 21% لتصل إلى نحو 1.136 مليون برميل، فيما بلغت صادراته نحو 198.3 ألف برميل.

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وارتفع إنتاج وقود سيارات 95 أيضًا بنسبة 51.7% ليصل إلى 843.9 ألف برميل مقارنة بنحو 556.3 ألف برميل خلال نفس الفترة من عام 2022، فيما انخفضت مبيعاته بنسبة بلغت 3.9% لتصل إلى نحو 943.7 ألف برميل في حين بلغت الصادرات منه 35 ألف برميل.

وشهد إنتاج الديزل حتى نهاية شهر يناير 2023 ارتفاعًا بنسبة 26.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 ليصل إلى نحو 2.84 مليون برميل، كما ارتفعت مبيعاته بنسبة 10.5% لتبلغ 1.166 مليون برميل، فيما بلغت صادراته نحو 1.718 مليون برميل بارتفاع نسبته 37.4%.