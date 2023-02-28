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حقل نفط (iStock) مناسبة
حقل نفط (iStock)
أسعار النفط

آمال النمو في الصين تدعم ارتفاع أسعار النفط

توقعات بزيادة الطلب على الوقود

سنغافورة - رويترز
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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، مدعومة بالآمال في أن يؤدي انتعاش اقتصادي قوي في الصين إلى زيادة الطلب على الوقود مما يُهدئ المخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة الأميركية التي تؤثر على الاستهلاك في أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل/نيسان والمقرر أن تنتهي اليوم الثلاثاء 39 سنتا إلى 82.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:42 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الأكثر نشاطا لشهر مايو/أيار 73 سنتا إلى 83.05 دولار للبرميل.

وارتفعت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71 سنتا إلى 76.39 دولار للبرميل.

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وسجل خام برنت خسائر شهرية بنحو 2.2%، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط خسائر شهرية أيضا بحوالي 3.8%، ومن المرجح أن يصل لأدنى مستوى له في أربعة شهور.

وعززت التوقعات بانتعاش الطلب في الصين المكاسب مع ترقب السوق لبيانات رئيسية خلال اليومين المقبلين. وتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم نمو نشاط المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في فبراير/شباط.

وقال محللون في "جيه.بي مورغان" في مذكرة للعملاء "الانتعاش الاقتصادي في الصين سيرفع طلبها على السلع وسيحقق النفط أكبر مكاسب".

وأبقى محللو النفط في "جيه.بي مورغان" على متوسط توقعاتهم للعقود الآجلة لخام برنت لعام 2023 عند 90 دولارا للبرميل.

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