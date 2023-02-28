ارتفاع سعر البيع الرسمي للخام العماني 1.31 دولار في أبريل

أظهرت حسابات أجرتها "رويترز" بناء على بيانات من بورصة دبي التجارية، ارتفاع سعر البيع الرسمي للخام العماني 1.31 دولار إلى 82.23 دولار للبرميل في أبريل نيسان.

وسعر البيع الرسمي للخام العماني لشهر أبريل/نيسان يمثل متوسط التسويات اليومية للخام لعقد شهر أقرب استحقاق عند الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش طوال شهر فبراير/شباط.

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وتم حساب سعر البيع الرسمي لخام دبي، الذي تحدد بخصم 0.20 دولار للبرميل من الخام العماني في بورصة دبي التجارية، عند 82.03 دولار لشهر أبريل/نيسان.