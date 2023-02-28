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أسعار النفط

"فيتول" تتوقع ارتفاع أسعار النفط لـ100 دولار بالنصف الثاني من 2023

الرئيس التنفيذي للمجموعة توقع طلباً تاريخياً على النفط في النصف الثاني

دبي - العربية.نت
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توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة "فيتول" راسيل هاردي، ارتفاع أسعار النفط في النصف الثاني من 2023 إلى حدود 90 أو 100 دولار للبرميل، مشيرا إلى أن الطلب حينها قد يبلغ مستوى تاريخيا.

وأضاف هاردي أن المعروض سيواجه ضغوطا نتيجة ارتفاع الطلب، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط هذا العام بنحو 2.2 مليون برميل يوميا مقارنة مع العام الماضي.

وأعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة "فيتول" أنه على المدى الطويل فإن خطط الاستثمار الهائل في الطاقة المتجددة ستسرع الوصول إلى ذروة استهلاك النفط مع نهاية العقد، على حسب توقعاته، مشيرا إلى أن الاستثمار في النفط يجب أن يستمر في غضون ذلك.

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