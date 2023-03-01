أرامكو وسوناطراك تخفضان أسعار بيع البروبان في مارس

قال تجار إن شركة أرامكو السعودية وشركة سوناطراك الجزائرية خفضتا أسعار البيع الرسمية لغاز البروبان لشهر مارس/آذار بنسبة تتراوح من 9% إلى 11% مقارنة بأسعار شهر فبراير/ شباط وسط ضعف الطلب وزيادة الإمدادات العالمية من غاز البترول المسال.

وانخفض السعر الرسمي الذي تبيع به أرامكو البروبان 70 دولارا ليصل إلى 720 دولارا للطن في مارس/ آذار، بينما انخفض سعر البيع الرسمي للبوتان 50 دولارا إلى 740 دولارا للطن.

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وانخفض سعر البيع الرسمي للبروبان في سوناطراك 80 دولارا إلى 640 دولارا للطن، لكن السعر الرسمي للبوتان ارتفع 50 دولارا ليصل إلى 690 دولارا للطن.

تستخدم أسعار البيع الرسمية لشركة أرامكو لغاز البترول المسال كمرجع لعقود توريد المنتج من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي. وتستخدم أسعار البيع الرسمية لشركة سوناطراك لغاز البترول المسال كمعيار مرجعي لمنطقة البحر المتوسط والبحر الأسود وتركيا.