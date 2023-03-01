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مخزونات النفط الأميركية
مخزونات النفط الأميركية
نفط وغاز

ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بـ 1.2 مليون برميل في أسبوع

أظهرت البيانات تراجع مخزونات البنزين في الأسبوع المنتهي في 24 فبراير

دبي - العربية.نت
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قالت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، إن مخزونات البلاد من النفط الخام ونواتج التقطير ارتفعت بينما تراجعت مخزونات البنزين الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات الخام ارتفعت 1.2 مليون برميل إلى 480.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 فبراير/شباط. وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز زيادة بمقدار 500 ألف برميل.

وارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بواقع 307 آلاف برميل الأسبوع الماضي.

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وقالت الإدارة إن معدل استهلاك الخام بالمصافي هبط 0.1 نقطة مئوية في الأسبوع نفسه كما انخفض معدل تشغيل المصافي بواقع 31 ألف برميل يوميا.

وأوضحت الإدارة أن مخزونات البنزين الأميركية تراجعت 900 ألف برميل في الأسبوع نفسه إلى 239.2 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بزيادة 500 ألف برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 0.2 مليون برميل في الأسبوع نفسه إلى 122.1 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاضها 500 ألف برميل.

وأشارت الإدارة إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام تراجع بمقدار 1.15 مليون برميل يوميا.

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