اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أدنوك للتوزيع
محطة وقود تابعة لشركة أدنوك للتوزيع
ذكاء اصطناعي

الإمارات تطلق محطات وقود بالذكاء الاصطناعي.. وهذه طريقة استخدامها

أول خدمة من نوعها على مستوى المنطقة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، عن طرح أحدث خدماتها، "أدنوك فل آند غو"، لتصبح أول موزع وقود على مستوى المنطقة يطرح هذه التقنية المبتكرة في محطات الخدمة.

وبحسب بيان، فإن هذه الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدم أحدث الابتكارات في تكنولوجيا الرؤية الحاسوبية، بما في ذلك نماذج التعلم الآلي التي تُمكن الحاسوب من التعرف على المركبات والاستجابة على نحو يُضفي طابعاً شخصياً على تجربة التزويد بالوقود.

وبعد تسجيل المركبة عبر تطبيق أدنوك للتوزيع، يستيطع العميل بكل بساطة زيارة إحدى محطات خدمة أدنوك التي تتوفر بها الخدمة الجديدة حيث ستتعرف الكاميرات الذكية تلقائياً على المركبة.

"البنك الدولي" لـ"العربية": دول الخليج ستحقق نموا مضاعفا خلال العام الحالي قصص اقتصادية اقتصاد الخليج "البنك الدولي" لـ"العربية": دول الخليج ستحقق نموا مضاعفا خلال العام الحالي

وعند مضخة الوقود، تُستخدم بيانات العميل المحفوظة مسبقاً لبدء عملية التزويد بالوقود تلقائياً بناء على نوع الوقود المفضل ومبلغ الإنفاق، مما يتيح تقديم تجربة سريعة وسلسة. ويستطيع العميل معرفة اِكتمال التزويد بالوقود عبر الشاشات الرقمية، حيث سيجد أيضاً دعوة إلى الاستفادة من العروض المخصصة في متاجر واحة أدنوك.

وأطلقت أدنوك للتوزيع خدمة "أدنوك فل آند غو" في ثلاث من محطات الخدمة، على شارع الشيخ زايد في دبي وكورنيش أبوظبي والخالدية، في الوقت الذي تخطط فيه لتعميم الخدمة الجديدة في محطات خدمة رئيسية في جميع أنحاء الدولة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
علماء أميركيون يعملون على تطوير حواسيب تحاكي وظائف خلايا المخ علماء أميركيون يعملون على تطوير حواسيب تحاكي وظائف خلايا المخ
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط