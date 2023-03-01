الإمارات تطلق محطات وقود بالذكاء الاصطناعي.. وهذه طريقة استخدامها

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، عن طرح أحدث خدماتها، "أدنوك فل آند غو"، لتصبح أول موزع وقود على مستوى المنطقة يطرح هذه التقنية المبتكرة في محطات الخدمة.

وبحسب بيان، فإن هذه الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدم أحدث الابتكارات في تكنولوجيا الرؤية الحاسوبية، بما في ذلك نماذج التعلم الآلي التي تُمكن الحاسوب من التعرف على المركبات والاستجابة على نحو يُضفي طابعاً شخصياً على تجربة التزويد بالوقود.

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وبعد تسجيل المركبة عبر تطبيق أدنوك للتوزيع، يستيطع العميل بكل بساطة زيارة إحدى محطات خدمة أدنوك التي تتوفر بها الخدمة الجديدة حيث ستتعرف الكاميرات الذكية تلقائياً على المركبة.

وعند مضخة الوقود، تُستخدم بيانات العميل المحفوظة مسبقاً لبدء عملية التزويد بالوقود تلقائياً بناء على نوع الوقود المفضل ومبلغ الإنفاق، مما يتيح تقديم تجربة سريعة وسلسة. ويستطيع العميل معرفة اِكتمال التزويد بالوقود عبر الشاشات الرقمية، حيث سيجد أيضاً دعوة إلى الاستفادة من العروض المخصصة في متاجر واحة أدنوك.

وأطلقت أدنوك للتوزيع خدمة "أدنوك فل آند غو" في ثلاث من محطات الخدمة، على شارع الشيخ زايد في دبي وكورنيش أبوظبي والخالدية، في الوقت الذي تخطط فيه لتعميم الخدمة الجديدة في محطات خدمة رئيسية في جميع أنحاء الدولة.