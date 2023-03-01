اقتصاد السودان
السودان يخفض أسعار المنتجات البترولية لشهر مارس
خفضت سعر لتر البنزين إلى 520 جنيها سودانيا
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أعلنت وكالة الأنباء السودانية اليوم الأربعاء نقلا عن وزارة الطاقة والنفط، خفض أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من صباح يوم السبت المقبل.
وقالت الوزارة إنها خفضت سعر لتر البنزين إلى 520 جنيها سودانيا (0.9201 دولار) من 547 الشهر الماضي.
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وانخفض سعر لتر الجازولين إلى 600 جنيه سوداني من 628 جنيها سودانيا، وفق رويترز.
وكانت وزارة الطاقة أعلنت الشهر الماضي، رفع سعر البنزين إلى 547 جنيها للتر في فبراير/شباط، بينما أبقت على أسعار الديزل دون تغيير.
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