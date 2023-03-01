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شركة توتال إنرجيز (رويترز)
شركة توتال إنرجيز (رويترز)
نفط وغاز

"توتال إنرجيز" تشتري أصولاً تابعة لـ"سيبسا" الإسبانية في أبوظبي

كشفت أن الصفقة تشمل شراء حصة 20% في امتياز سطح الرزبوط

باريس - رويترز
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قالت شركة النفط الفرنسية "توتال إنرجيز" اليوم الأربعاء، إنها اتفقت على شراء أصول التنقيب عن النفط وإنتاجه التابعة لشركة الطاقة الإسبانية "سيبسا" في الإمارات.

ولم تعلن الشركة عن التفاصيل المالية للصفقة.

وبينت "توتال إنرجيز" في بيان أن الصفقة تشمل شراء حصة 20% في امتياز سطح الرزبوط (صرب) وأم اللولو وبن ناشر والبتيل (صرب وأم اللولو) البحري الذي يضم حقلين بحريين رئيسيين.

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كما تشمل الصفقة شراء حصة غير مباشرة حجمها 12.88% في امتياز مبرز الذي تملكه شركة نفط أبوظبي المحدودة ويضم 4 حقول بحرية منتجة.

وقالت "سيبسا" إنها بهذه الصفقة تكون قد حققت الأهداف الرئيسية المحددة في استراتيجية "الحركة الإيجابية" لعام 2030 المتمثلة في أن تصبح شركة رائدة في التنقل المستدام والوقود الحيوي والهيدروجين الأخضر في إسبانيا والبرتغال.

وتعهدت "سيبسا" باستثمار 8 مليارات يورو (8.5 مليار دولار) خلال العقد الحالي لتحقيق ذلك الهدف.

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