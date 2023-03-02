"سونلغاز" الجزائرية تطلق مناقصة لإنشاء 15 محطة للطاقة الشمسية

قالت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الخميس إن "سونلغاز" أطلقت عبر شركتها الفرعية "سونلغاز-الطاقات المتجددة" مناقصة محلية ودولية لإنشاء 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في 11 ولاية بطاقة إجمالية تبلغ 2000 ميجاوات.

وأضافت الوكالة أن من المقرر أن يتم تقديم العروض وفتح الأظرفة يوم 29 مايو/أيار المقبل.

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وتأتي هذه الخطوة، يقول المجمع، تنفيذا لقرار السلطات العليا في البلاد، والذي تم من خلاله تكليف "سونلغاز" بتنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، والذي جندت الشركة بشأنه كل مواردها لإطلاقالمرحلة الأولى منه، لتكون بذلك "سونلغاز" فاعلا رئيسيا في إنتاج الطاقة البديلة بما فيها شعبة الطاقة الكهروضوئية.

كما أشار البيان إلى أن استراتيجية تطوير الطاقات المتجدّدة في الجزائر تتمحور حول تثمين الموارد الدائمة مثل الطاقة الشمسية، واستغلالها في تنويع مصادر الطاقة التي تعتبر عاملا أساسيا في برنامج الأمن الطاقوي الذي من شأنه الإعداد الجزائر غد أقوى طاقويا.

وذكر البيان أن "سونلغاز" تبدي من خلال هذه المناقصة، "استعدادها الكامل لمرافقة هذا البرنامج من خلال الاستجابة للطلب المتزايد على الاستهلاك الداخلي والطموح للتصدير في المستقبل والمساهمة في تنويع الصادرات خارج المحروقات".

كما سيسمح هذا التحول للجزائر "بالتخلص تدريجيا من الاعتماد على الموارد التقليدية والحفاظ على الموارد الأحفورية وتنميتها وتغيير النموذج الطاقوي للإنتاج والاستهلاك وضمان التنمية المستدامة وحماية البيئة"، يضيف المجمع.

وتعتبر هذه المناقصة أيضا بداية لتنفيذ برنامج تطوير الطاقات المتجددة والذي تصل قدرته الإجمالية إلى 15000 ميغاواط بحلول عام 2035, حسب "سونلغاز".

على صعيد آخر، سيسمح إنجاز هذه المحطات بظهور نسيج للشركات الناشئة التي سيتم اشراكها في انجاز هذا المشروع، وبالتالي خلق الثروة ومناصب الشغل وتحسين معدل الإدماج الوطني, يضيف البيان.