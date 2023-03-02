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"عمان" تعتزم طرح مجموعة جديدة من مناطق امتياز النفط والغاز في 2023

بنهاية الربع الأول من العام

دبي - العربية.نت
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قالت وزارة الطاقة والمعادن العمانية في تغريدة اليوم الخميس إن سلطنة عمان تعمل على طرح مجموعة جديدة من مناطق امتياز النفط والغاز للمزايدة بنهاية الربع الأول من عام 2023.

وأضافت الوزارة أن المجموعة الأولى من جولة الطرح ستركز على مناطق الامتياز البرية وسيتم طرح المجموعة الثانية من مناطق الامتياز بنهاية الربع الثاني وستركز على مناطق الامتياز البحرية.

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