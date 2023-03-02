نفط وغاز
"عمان" تعتزم طرح مجموعة جديدة من مناطق امتياز النفط والغاز في 2023
بنهاية الربع الأول من العام
وضع القراءة
100% حجم الخط
قالت وزارة الطاقة والمعادن العمانية في تغريدة اليوم الخميس إن سلطنة عمان تعمل على طرح مجموعة جديدة من مناطق امتياز النفط والغاز للمزايدة بنهاية الربع الأول من عام 2023.
وأضافت الوزارة أن المجموعة الأولى من جولة الطرح ستركز على مناطق الامتياز البرية وسيتم طرح المجموعة الثانية من مناطق الامتياز بنهاية الربع الثاني وستركز على مناطق الامتياز البحرية.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
"البحري" توقع اتفاقية مع برنامج "شريك" بـ1.53 مليار رياللتمكينها من مواجهة الطلب المستقبلي لنقل الغاز وتنويع أسطول النقل شركات
-
"طيبة للاستثمار" تتحول للربحية بـ 42 مليون ريال في الرابع الرابعوسط زيادة إيرادات التشغيل الفندقي ونسب إشغال المراكز التجارية شركات
-
"ينساب" تعلن انتهاء صيانة مجمعها الصناعي بأثر مالي 385 مليون ريالفي مدة أقل من المخطط لها شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية