"ماروبيني" اليابانية وصندوق الاستثمارات يبحثان إنتاج الهيدروجين النظيف بالسعودية

قالت شركة ماروبيني اليابانية للتجارة، اليوم الخميس، إنها اتفقت مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على دراسة إنتاج الهيدروجين النظيف في المملكة، في الوقت الذي تستكشف فيه الرياض الطاقة النظيفة لخفض اعتمادها على النفط.

وتتطلع المملكة، وهي دولة رائدة في إنتاج النفط وعضو رئيسي في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، إلى إضافة أنواع أخرى من مصادر الطاقة، بما في ذلك أنواع الوقود النظيف ومصادر الطاقة المتجددة، لتنويع اقتصادها.

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وقالت ماروبيني إنها اتفقت مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو جزء محوري في سعي المملكة لخفض اعتمادها على النفط، على إجراء دراسة جدوى لإنتاج الهيدروجين النظيف للأسواق المحلية والدولية.

وقال صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولا تزيد قيمتها على 600 مليار دولار، العام الماضي إنه يخطط لاستثمار أكثر من 10 مليارات دولار في مشاريع خضراء بحلول عام 2026، تشمل الطاقة المتجددة والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه.

وتخطط السعودية للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2060، أيضا من خلال تطوير مراكز لاستخلاص الكربون وتخزينه، وقد تقدم الموعد المستهدف إذا سمحت التكنولوجيا بذلك.