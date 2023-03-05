نفط وغاز
السعودية ترفع سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا في أبريل
ليصبح بعلاوة 2.50 دولار للبرميل فوق متوسط خامي دبي وعُمان
وضع القراءة
100% حجم الخط
قالت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، إن السعودية رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا في أبريل/نيسان، ليصبح بعلاوة 2.50 دولار للبرميل فوق متوسط خامي دبي وعُمان.
كما حددت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غربي أوروبا بعلاوة 1 دولار للبرميل فوق خام برنت في بورصة إنتركونتننتال، بينما حددت سعر البيع الرسمي إلى الولايات المتحدة في أبريل/نيسان بعلاوة 6.65 دولار للبرميل على مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت، بحسب "رويترز".
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
الصين ترفع ميزانيتها الدفاعية بأعلى معدل في 4 سنواتوصلت إلى 230 مليار دولار قصص اقتصادية
-
لماذا فقدت البورصة المصرية الزخم الذي شهدته مع خفض الجنيه؟قالت مديرة التداول في عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، منى مصطفى، في مقابلة مع "العربية"، إن البورصة المصرية في الوقت الحالي فقدت الزخم وأصبحت ... أسواق العربية 1230
-
الشركات السعودية تواصل إعلان نتائجها السنوية وسط تباين في الأرباحتراجع الأرباح السنوية لشركة "بوان" 4% في 2022 إلى 162 مليون ريال، وجاءت أقل من متوسط توقعات المحللين التي كانت تشير إلى تحقيق الشركة صافي أرباح بقيمة ... أسواق العربية 1230
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية