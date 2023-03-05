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نفط وغاز

السعودية ترفع سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا في أبريل

ليصبح بعلاوة 2.50 دولار للبرميل فوق متوسط خامي دبي وعُمان

دبي - العربية.نت
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قالت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، إن السعودية رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا في أبريل/نيسان، ليصبح بعلاوة 2.50 دولار للبرميل فوق متوسط خامي دبي وعُمان.

كما حددت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غربي أوروبا بعلاوة 1 دولار للبرميل فوق خام برنت في بورصة إنتركونتننتال، بينما حددت سعر البيع الرسمي إلى الولايات المتحدة في أبريل/نيسان بعلاوة 6.65 دولار للبرميل على مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت، بحسب "رويترز".

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