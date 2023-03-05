السعودية ترفع سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا في أبريل

قالت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، إن السعودية رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا في أبريل/نيسان، ليصبح بعلاوة 2.50 دولار للبرميل فوق متوسط خامي دبي وعُمان.

كما حددت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غربي أوروبا بعلاوة 1 دولار للبرميل فوق خام برنت في بورصة إنتركونتننتال، بينما حددت سعر البيع الرسمي إلى الولايات المتحدة في أبريل/نيسان بعلاوة 6.65 دولار للبرميل على مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت، بحسب "رويترز".