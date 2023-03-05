اقتصاد الصين
الصين تستهدف اكتشاف المزيد من احتياطيات الطاقة وزيادة الإنتاج
تعمل على تعزيز البحث والتطوير من أجل الاستخدام النظيف والفعال للفحم
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قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، اليوم الأحد، إن الصين ستضاعف جهودها لاستكشاف وتطوير موارد الطاقة والمعادن المهمة.
وذكر لي في تقرير عمله بمناسبة افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني إن البلاد ستهدف إلى اكتشاف المزيد من احتياطيات الطاقة والمعادن وزيادة الإنتاج في عام 2023.
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وأضاف أنه يتعين على الصين أيضا تعزيز البحث والتطوير من أجل الاستخدام النظيف والفعال للفحم، مستهدفا التخفيض المستمر في استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي وإعطاء الأولوية للسيطرة على استهلاك الوقود الأحفوري.
وقال لي إن الصين ستعمل على تحسين سياسات التنمية الخضراء وتعزيز الحفاظ على الطاقة وخفض الكربون في المجالات الرئيسية.
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