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وزير الطاقة السعودي يلتقي نائب رئيس المفوضية الأوروبية
وزير الطاقة يلتقي نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة (واس)
طاقة

السعودية تناقش التعاون في جميع مجالات الطاقة مع الاتحاد الأوروبي

وزير الطاقة يلتقي نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة

دبي - العربية.نت
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عقد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالرياض يوم الأحد، اجتماعاً مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية فارنز تيميرمانز، ومفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة كادري سيمسون.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون في جميع مجالات الطاقة، ومجال الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف على وجه الخصوص، بالإضافة إلى مناقشة موضوعات الربط الكهربائي، والتعامل مع التغير المناخي.

واستعرض الاجتماع دور المملكة في التعامل مع الانبعاثات من خلال مشاريع التقاط الكربون واستخدامه وتدويره وتخزينه ضمن نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بالإضافة إلى سعيها لتكون أكبر مصدِّر للهيدروجين النظيف في العالم، وأهمية التعاون بين المصدرين والمستهلكين للدفع بتعزيز هذه الجهود، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وعُرض خلال الاجتماع، جهود المملكة في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، وإدارة انبعاثات المواد الهيدروكربونية، ومصادر الطاقة المتجددة، ضمن مساعيها لقيادة التحول في مجال الطاقة عبر مبادرات محلية وإقليمية، أهمها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

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