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طاقة

"شل": بريطانيا أصبحت أقل جاذبية لنا لهذه الأسباب

لعدم قدرتها على مواكبة التحول للطاقة النظيفة كما في الولايات المتحدة وأوروبا

دبي - العربية.نت
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كشف الرئيس التنفيذي الجديد لشركة شل، وائل صوان، أن بريطانيا أصبحت أقل جاذبية بالنسبة للشركة، وذلك لعدم قدرتها على مواكبة التحول للطاقة النظيفة كما في الولايات المتحدة وأوروبا.

وأوضح صوان "أنه يتوجب على بريطانيا أن تتخذ بعض الإجراءات المماثلة لتلك التي اتخذتها الولايات المتحدة بما في ذلك تقديم حوافز لشركات الطاقة المتجددة".

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أكثر جاذبية للاستثمار في مجال الطاقة.

بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى اتفاق جديد بشأن "بريكست" اقتصاد بريكست بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى اتفاق جديد بشأن "بريكست"

والتزمت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي باستثمار مئات المليارات من الدولارات لدعم الطاقة النظيفة والتصنيع لتشجيع صناعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والصناعات الخالية من الكربون.

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