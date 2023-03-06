طاقة
"شل": بريطانيا أصبحت أقل جاذبية لنا لهذه الأسباب
لعدم قدرتها على مواكبة التحول للطاقة النظيفة كما في الولايات المتحدة وأوروبا
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كشف الرئيس التنفيذي الجديد لشركة شل، وائل صوان، أن بريطانيا أصبحت أقل جاذبية بالنسبة للشركة، وذلك لعدم قدرتها على مواكبة التحول للطاقة النظيفة كما في الولايات المتحدة وأوروبا.
وأوضح صوان "أنه يتوجب على بريطانيا أن تتخذ بعض الإجراءات المماثلة لتلك التي اتخذتها الولايات المتحدة بما في ذلك تقديم حوافز لشركات الطاقة المتجددة".
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وأكد أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أكثر جاذبية للاستثمار في مجال الطاقة.
والتزمت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي باستثمار مئات المليارات من الدولارات لدعم الطاقة النظيفة والتصنيع لتشجيع صناعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والصناعات الخالية من الكربون.
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