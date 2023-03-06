نفط وغاز
"لوك أويل" الروسية تعتزم إنتاج 250 ألف برميل يومياً من حقل "أريدو" العراقي
أكدت حصولها على موافقة الجهات التنظيمية في العراق
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قالت شركة لوك أويل، ثاني أكبر شركة لإنتاج النفط في روسيا، اليوم الاثنين، إنها تعتزم إنتاج 250 ألف برميل يوميا من حقل "أريدو" النفطي في العراق بعد حصولها على موافقة الجهات التنظيمية.
وأضافت "لوك أويل" أنها وشركة "إنبكس جنوب العراق المحدودة" حصلتا على موافقة من شركة نفط "ذي قار" المملوكة للدولة على إعلان الجدوى التجارية للاحتياطيات وعلى مقترحهما لتطوير الحقل النفطي.
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وتابعت الشركة الروسية "تعتزم لوك أويل وإنبكس جنوب العراق المضي قدما في تنفيذ خطة تطوير حقل أريدو النفطي التي تستهدف إنتاج 250 ألف برميل يوميا".
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