"كيبك" الكويتية تعلن تشغيل وحدات المرحلة الثانية لمصفاة الزور

نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبك" وليد البدر قوله اليوم الثلاثاء إنه تم تشغيل وحدات المرحلة الثانية لمصفاة الزور.

ونقلت الوكالة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني أن "كيبك" صدّرت أول شحنة من زيت الوقود منخفض الكبريت من مصفاة الزور إلى سنغافورة.

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جدير بالذكر أن مصادر لرويترز، قالت إن الكويت تعتزم زيادة صادرات المنتجات النفطية المكررة من مصفاة الزور الجديدة في النصف الثاني من عام 2023 لسد نقص النفط الروسي في أوروبا وتلبية الطلب المتزايد في آسيا وأفريقيا.

وتبلغ طاقة مصفاة التكرير 615 ألف برميل يوميا. وهي واحدة من عدة مجمعات جديدة سيتم تشغيلها هذا العام على مستوى العالم لضخ المزيد من المنتجات النفطية بعد تراجع الإمدادات من روسيا، التي تعد من أكبر الدول المصدرة.

وتعزز الكويت صادرات المنتجات النفطية إلى أوروبا وأفريقيا وآسيا والأميركتين بعدما غيرت العقوبات الغربية على روسيا طرق تجارة الطاقة عالميا.