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فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود
نفط وغاز

وزير الخارجية السعودي: أهداف إنتاج أوبك+ تعكس التوافق

التقارير عن وجود تباعد في العلاقات مع الإمارات مبالغ فيها

لندن - رويترز
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قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الثلاثاء، إن قرارات إنتاج النفط التي تتخذها دول أوبك+ تعكس التوافق داخل التحالف، وإن المملكة تعتقد أن سياستها الحالية القائمة على ألا تزيد الإنتاج هذا العام صحيحة.

وقال الوزير للصحافيين في لندن: "نقول دوما إننا ملتزمون بسوق مستقرة… (وزير الطاقة) يشعر بأن السوق ليست بحاجة إلى تغييرات في الإنتاج حتى نهاية العام".

وأضاف: "جميع القرارات في أوبك وأوبك+ تُتخذ عبر حوار مكثف جدا بين جميع الشركاء… كل بيان أراه من جميع الشركاء في أوبك+ يعكس ذلك التوافق" في إشارة إلى الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودول أخرى من بينها روسيا.

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وذكر أن التقارير عن وجود تباعد في العلاقات مع الإمارات مبالغ فيها.

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