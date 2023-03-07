وزير الخارجية السعودي: أهداف إنتاج أوبك+ تعكس التوافق

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الثلاثاء، إن قرارات إنتاج النفط التي تتخذها دول أوبك+ تعكس التوافق داخل التحالف، وإن المملكة تعتقد أن سياستها الحالية القائمة على ألا تزيد الإنتاج هذا العام صحيحة.

وقال الوزير للصحافيين في لندن: "نقول دوما إننا ملتزمون بسوق مستقرة… (وزير الطاقة) يشعر بأن السوق ليست بحاجة إلى تغييرات في الإنتاج حتى نهاية العام".

مادة اعلانية

وأضاف: "جميع القرارات في أوبك وأوبك+ تُتخذ عبر حوار مكثف جدا بين جميع الشركاء… كل بيان أراه من جميع الشركاء في أوبك+ يعكس ذلك التوافق" في إشارة إلى الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودول أخرى من بينها روسيا.

وذكر أن التقارير عن وجود تباعد في العلاقات مع الإمارات مبالغ فيها.