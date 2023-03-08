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نورد ستريم (أرشيفية من فرانس برس)
نورد ستريم (أرشيفية من فرانس برس)
نفط وغاز

الكرملين: لابد من إجراء تحقيق عاجل وشفاف بشأن تفجير "نورد ستريم"

أكد أن التقارير الغربية بشأن تفجير "نورد ستريم" هدفها تشتيت الانتباه عن الفاعل

دبي - العربية.نت
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قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن التقارير الإعلامية بشأن الهجمات على خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" جهد منسق يهدف إلى تحويل الانتباه، مضيفا أن موسكو مندهشة كيف يمكن للولايات المتحدة افتراض أي شيء حول الهجمات بدون تحقيق.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة الإعلام الروسية الرسمية "من الواضح أن مبتدعي الهجوم يريدون تحويل الانتباه. ومن الواضح أنه حشو منسق في الإعلام".

وتساءل "كيف يمكن لمسؤولين أميركيين افتراض أي شيء دون تحقيق؟"، وفق رويترز.

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وقال بيسكوف إنه يجب على الدول المساهمة في "نورد ستريم" الإصرار على إجراء تحقيق عاجل وشفاف.

وقال بيسكوف "لا يزال غير مسموح لنا بالمشاركة في التحقيق. وفقط قبل أيام قليلة تلقيتا إخطارا بشأن هذا الأمر من الدنماركيين والسويديين".

وأضاف "هذا ليس أمرا غريبا فحسب، بل يبدو كأنه جريمة شنيعة".

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