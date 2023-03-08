الكرملين: لابد من إجراء تحقيق عاجل وشفاف بشأن تفجير "نورد ستريم"
أكد أن التقارير الغربية بشأن تفجير "نورد ستريم" هدفها تشتيت الانتباه عن الفاعل
قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن التقارير الإعلامية بشأن الهجمات على خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" جهد منسق يهدف إلى تحويل الانتباه، مضيفا أن موسكو مندهشة كيف يمكن للولايات المتحدة افتراض أي شيء حول الهجمات بدون تحقيق.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة الإعلام الروسية الرسمية "من الواضح أن مبتدعي الهجوم يريدون تحويل الانتباه. ومن الواضح أنه حشو منسق في الإعلام".
وتساءل "كيف يمكن لمسؤولين أميركيين افتراض أي شيء دون تحقيق؟"، وفق رويترز.
وقال بيسكوف إنه يجب على الدول المساهمة في "نورد ستريم" الإصرار على إجراء تحقيق عاجل وشفاف.
وقال بيسكوف "لا يزال غير مسموح لنا بالمشاركة في التحقيق. وفقط قبل أيام قليلة تلقيتا إخطارا بشأن هذا الأمر من الدنماركيين والسويديين".
وأضاف "هذا ليس أمرا غريبا فحسب، بل يبدو كأنه جريمة شنيعة".
-
"ساسكو" تربح 89.71 مليون ريال في 2022 بزيادة 76.45%مبيعات الشركة في 2022 ترتفع إلى 7.85 مليار ريال شركات
-
"الكثيري القابضة" تبدأ طرح صكوك سلسلة الإصدار الأولى المقومة بالريال 12 مارسحددت قيمة الإصدار بنحو 100 مليون ريال أسواق المال
-
مساهمو "ينساب" يقرون توزيع أرباح بقيمة 1.25 ريال للسهم عن النصف الثاني من 2022وافقت العمومية على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات أسواق المال