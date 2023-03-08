"سومو" العراقية تعرض عطاء فوريا لبيع شحنة من خام كركوك في أبريل
أكدت أن الموعد النهائي لتقديم العطاءات غدا
طرحت شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة "سومو" عطاء فوريا لبيع 600 ألف برميل من خام كركوك من محطة جيهان التركية للتحميل بين الثالث والخامس من أبريل/نيسان، وذلك حسبما.
وأفادت نسخة من العطاء اطلعت عليها رويترز، أن الشحنة متجهة إلى أوروبا مع السماح بإعادة البيع.
والموعد النهائي لتقديم العطاءات هو التاسع من مارس/آذار الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش.
وتراجعت أسعار النفط في تعاملات، اليوم الأربعاء، رغم ما أظهرته بيانات الصناعة والسحب من مخزونات النفط الخام الأميركية، بعد مخاوف من أن يؤدي المزيد من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة الأميركية إلى الإضرار بالطلب.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل/نيسان 33 سنتا إلى 82:96 دولار للبرميل بحلول 08:07 بتوقيت غرينتش، وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتا إلى 77.13 دولار للبرميل.
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