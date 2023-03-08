اقتصاد العراق
"سيمنس" للطاقة تحصل على عقود لثلاث محطات في العراق
توقيع الاتفاقية بقيمة 220 مليون يورو
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قالت شركة سيمنس للطاقة إنها حصلت على عقود خدمة طويلة الأجل لثلاث محطات طاقة في العراق في إطار اتفاق أوسع للتعاون في مجال الطاقة تم التوصل إليه في يناير/كانون الثاني.
وذكرت الشركة أن خمسة عقود وقعت لمحطات الصدر وكركوك والرشيد للطاقة والتي تولد أكثر من غيغاوات من الكهرباء مضيفة أن العقود ستشمل الصيانة والخدمة.
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وقال مصدر مطلع إن الاتفاقية بقيمة 220 مليون يورو (232 مليون دولار).
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