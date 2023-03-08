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سيمنس للطاقة (رويترز)
سيمنس للطاقة (رويترز)
اقتصاد العراق

"سيمنس" للطاقة تحصل على عقود لثلاث محطات في العراق

توقيع الاتفاقية بقيمة 220 مليون يورو

فرانكفورت – رويترز
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قالت شركة سيمنس للطاقة إنها حصلت على عقود خدمة طويلة الأجل لثلاث محطات طاقة في العراق في إطار اتفاق أوسع للتعاون في مجال الطاقة تم التوصل إليه في يناير/كانون الثاني.

وذكرت الشركة أن خمسة عقود وقعت لمحطات الصدر وكركوك والرشيد للطاقة والتي تولد أكثر من غيغاوات من الكهرباء مضيفة أن العقود ستشمل الصيانة والخدمة.

وقال مصدر مطلع إن الاتفاقية بقيمة 220 مليون يورو (232 مليون دولار).

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