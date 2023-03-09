وزير الخارجية السعودي: المملكة تحرص على استقرار سوق الطاقة العالمي
قال في وقت سابق إن قرارات إنتاج النفط التي تتخذها دول أوبك+ تعكس التوافق داخل التحالف
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، إن المملكة تحرص على استقرار سوق الطاقة العالمي.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، قال إن قرارات إنتاج النفط التي تتخذها دول أوبك+ تعكس التوافق داخل التحالف، وإن المملكة تعتقد أن سياستها الحالية القائمة على ألا تزيد الإنتاج هذا العام صحيحة.
وقال الوزير لمراسلة "العربية" في لندن: "نقول دوما إننا ملتزمون بسوق مستقرة… (وزير الطاقة) يشعر بأن السوق ليست بحاجة إلى تغييرات في الإنتاج حتى نهاية العام".
وأضاف: "جميع القرارات في أوبك وأوبك+ تُتخذ عبر حوار مكثف جدا بين جميع الشركاء. كل بيان أراه من جميع الشركاء في أوبك+ يعكس ذلك التوافق"، في إشارة إلى الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودول أخرى من بينها روسيا.
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