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اقتصاد أوروبا

الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق لخفض استخدام الطاقة بحلول 2030

المحادثات بين المفاوضين استمرت طوال الليل

لندن - رويترز
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أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقا، اليوم الجمعة، لخفض الاستهلاك النهائي للطاقة في جميع دول التكتل 11.7%، بحلول عام 2030، وهو هدف قال مشرعون إنه سيساعد في مكافحة تغير المناخ والحد من استخدام أوروبا للوقود الأحفوري الروسي.

وتم التوصل للاتفاق بعد محادثات استمرت طوال الليل بين مفاوضين من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.

واتفق المفاوضون على أن الطاقة التي سيستخدمها المستهلكون النهائيون، مثل المنازل والمصانع، في التكتل بحلول عام 2030 يجب أن تكون أقل بنسبة 11.7% من الاستخدام المتوقع بحلول ذلك الموعد، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وسيتم إرسال الاتفاق على الفور إلى البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد للتصويت النهائي، وهو عادة ما يكون إجراء شكليا للموافقة على القانون دون أي تغييرات.

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