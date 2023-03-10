مخاوف رفع الفائدة تبقي أسعار النفط تحت ضغوط كبيرة

واصلت أسعار النفط تراجعها، اليوم الجمعة، إذ ظل المتعاملون في حالة حذر ترقبا لرفع أكبر للفائدة في مجلس الفيدرالي الأميركي، وأدت تلك المخاوف إلى تراجع أسعار الطاقة في الأيام الثلاثة الماضية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا أو 0.82%، لتسجل 80.92 دولار للبرميل، وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد انخفضت بنحو 5%، في الأيام الثلاثة الماضية، عند الساعة 06:58 بتوقيت غرينتش.

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وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 81 سنتا أو 1.07% إلى 74.91 دولار للبرميل بعد تراجعها بنحو 6% في أيام التداول الثلاثة الماضية.

وحذر رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول من رفع أعلى وربما أسرع للفائدة، قائلا إن الفيدرالي الأميركي أخطأ في بادئ الأمر عندما ظن أن التضخم "مؤقت" وفوجئ بقوة سوق العمل.

وألقت توقعات استمرار رفع الفائدة في أكبر بلد منتج للنفط في العالم وتصريحات مماثلة في مطلع الأسبوع لرئيسة البنك المركزي الأوروبي بظلالها على النمو العالمي، الأمر الذي يضع النفط على مسار انخفاض أسبوعي بعد أسبوعين متتاليين من المكاسب.