أسعار النفط
"أدنوك" الإماراتية تحدد سعر البيع الرسمي لخام مربان لشهر أبريل
عند 83.36 دولار للبرميل
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حددت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) سعر البيع الرسمي لشهر أبريل/نيسان لخام مربان القياسي عند 83.36 دولار للبرميل، ارتفاعا من 82.63 دولار للبرميل في مارس/آذار، وفق رويترز.
وارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% في تعاملات، الجمعة، بعد بيانات أفضل من المتوقع للوظائف الأميركية إلا أن الخامين القياسيين تراجعا أكثر من 3% على أساس أسبوعي على خلفية التوتر الناجم عن احتمال رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
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وارتفع خام برنت 1.19 دولار بما يعادل حوالي 1.5% إلى 82.78 دولار للبرميل، فيما انخفض 3.5% في إجمالي الأسبوع الماضي .
وزاد خام غرب تكساس الوسيط 96 سنتا بما يعادل 1.3% إلى 76.68 دولار للبرميل، لكنه تراجع 3.7% خلال الأسبوع.
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