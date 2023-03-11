اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
منشأة نفط في سلطنة عمان
منشأة نفط في سلطنة عمان
اقتصاد عمان

"الطاقة" العمانية: مفاوضات نهائية مع شركات متخصصة لطرح مناطق امتياز تعديني

مناطق الامتياز ستركز غالبيتها على تطوير خام "البوتاش"

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكدت وزارة الطاقة والمعادن العمانية، على أن العمل جارٍ لتجهيز مجموعة جديدة من مناطق امتياز الاستكشاف بقطاع التعدين تمهيدًا للإعلان عنها وطرحها خلال الربع الأول من العام الجاري، تستهدف خامات الكروم والنحاس والحجر الجيري وغيرها من الخامات.

وقال مدير عام الاستثمار بوزارة الطاقة صلاح بن حفيظ الذهب، إن الوزارة حاليًّا في مرحلة المفاوضات النهائية مع شركات متخصصة حول عدة مناطق امتياز تركز غالبيتها على تطوير خام البوتاش (بوتاسيوم كولورايد) والبحث والتقييم عن خام الليثيوم.

وأوضح حفيظ أن سلطنة عُمان تتميز بوجود خامات النحاس والكرومايت واللاترايت والمغنسيوم والمنجنيز وغيرها من الخامات المعدنية بالإضافة إلى الخامات الصناعيه كالجبس والسليكا والحجر الجيري وأحجار الجابرو، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.

وزير الطاقة التركي يعلن توقيع اتفاقية غاز مع سلطنة عمان مدتها 10 سنوات طاقة نفط وغاز وزير الطاقة التركي يعلن توقيع اتفاقية غاز مع سلطنة عمان مدتها 10 سنوات

وذكر أنه يأمل في أن تحقق عمليات البحث والاستكشاف التي تقوم بها شركة "تنمية معادن عُمان" والمستثمرين الجدد نجاحًا ونقلة نوعية لهذا القطاع مع التركيز على الخامات المرتبطة بالطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات المضرة بالبيئة.

وقعت وزارة الطاقة العمانية، العام الماضي حوالي 12 اتفاقية مع شركة "تنمية معادن عُمان" حيث بدأت الشركة بالأعمال الاستكشافية من ضمنها المسوحات الجوية الجيوفيزيائية ومن ثم سيتم تطوير هذه المناطق عن طريق الشركة أو مع مستثمرين محليين أو من الخارج بناء على الدراسات المتعلقة بالتوقعات الأولية للكميات والخامات التي تتوفر في كل من منطقة حسب المواصفات والمقاييس المعترفة بها عالميا كنظام "جورك" في احتساب الاحتياطي التعديني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
السجن 17 عاما في فرنسا لداعشي لوحة المفاتيح.. و5 أعوام لزوجته السجن 17 عاما في فرنسا لداعشي لوحة المفاتيح.. و5 أعوام لزوجته
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط