ارتفاع أسعار النفط بدعم تعافي الطلب الصيني وضعف الدولار

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد بداية ضعيفة حيث دعم تعافي الطلب الصيني وضعف الدولار سوقا ينتابها القلق من رفع أكبر لأسعار الفائدة الأميركية.

وبحلول الساعة 06:12 بتوقيت غرينتش صعدت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا إلى 83.06 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو 0.38% إلى 76.97 دولار للبرميل.

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ومعنويات السوق هشة إذ زادت المخاوف من توجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى مزيد من التشديد النقدي بفعل ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، حسبما قال محللون في (يه.إن.زد بنك) في مذكرة صباح اليوم الاثنين.

ويجعل تراجع الدولار النفط أرخص بالنسبة لحملة العملات الأخرى مما يدعم أسعار النفط.

وحصلت الأسعار على دعم أيضا من تصريحات أدلى بها أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية يوم الأحد بخصوص الطلب الصيني على الخام.