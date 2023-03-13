اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
منصة نفط ( أ ف ب ) مناسبة
منصة نفط ( أ ف ب )
أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفط بدعم تعافي الطلب الصيني وضعف الدولار

النفط يحصل على بعض الدعم من تصريحات رئيس أرامكو

بكين – رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد بداية ضعيفة حيث دعم تعافي الطلب الصيني وضعف الدولار سوقا ينتابها القلق من رفع أكبر لأسعار الفائدة الأميركية.

وبحلول الساعة 06:12 بتوقيت غرينتش صعدت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا إلى 83.06 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو 0.38% إلى 76.97 دولار للبرميل.

ومعنويات السوق هشة إذ زادت المخاوف من توجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى مزيد من التشديد النقدي بفعل ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، حسبما قال محللون في (يه.إن.زد بنك) في مذكرة صباح اليوم الاثنين.

مسؤولون أميركيون: إتاحة ودائع بنك "سيليكون فالي" للعملاء اليوم اقتصاد اقتصاد أميركا مسؤولون أميركيون: إتاحة ودائع بنك "سيليكون فالي" للعملاء اليوم

ويجعل تراجع الدولار النفط أرخص بالنسبة لحملة العملات الأخرى مما يدعم أسعار النفط.

وحصلت الأسعار على دعم أيضا من تصريحات أدلى بها أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية يوم الأحد بخصوص الطلب الصيني على الخام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تنتقل عدوى سحب الودائع من "سيليكون فالي" لبنوك أميركية أخرى؟ هل تنتقل عدوى سحب الودائع من "سيليكون فالي" لبنوك أميركية أخرى؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط