بوتين: سيكون هناك مستقبل لخطي الغاز "نورد ستريم" 1 و2

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه سيكون هناك مستقبل لخطي الغاز "نورد ستريم 1 و2".

وأضاف بوتين، اليوم الثلاثاء، أنه من الممكن إصلاح خطي أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ذلك سيتطلب وقتا وأموالا وتكنولوجيا جديدة.

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وتابع: "هذه مسألة ليست سهلة، لم يحدث من قبل إصلاح مثل هذه المنظومات بعد حوادث كهذه"، وفق ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

وقال الرئيس الروسي: "من الناحية النظرية، بالطبع، كل شيء ممكن تقنيًا... سيتطلب الأمر وقتًا، ومالًا، وتقنيات جديدة محددة. ولكن كل شيء ممكن، بالطبع، كل هذا يمكن القيام به".

وربط بوتين موقف ألمانيا من الهجمات الإرهابية على خطي أنابيب الغاز "التيار الشمالي" بحقيقة أن ألمانيا لم تكن أبدا دولة ذات سيادة من بعد الحرب العالمية الثانية.

وأفاد: "الأمر يكمن في أن السياسيين الأوروبيين أنفسهم قد صرحوا علنًا مرارًا أنه بعد الحرب العالمية الثانية، لم تكن ألمانيا أبدًا دولة ذات سيادة بالمعنى الكامل للكلمة. هذه ليست كلماتي. هذه كلمات سياسي واحد على الأقل معروف ومحترم للغاية في ألمانيا".