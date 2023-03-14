اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
فلاديمير بوتين (أرشيفية من رويترز)
فلاديمير بوتين
الغاز الروسي

بوتين: سيكون هناك مستقبل لخطي الغاز "نورد ستريم" 1 و2

إصلاح خطوط الأنابيب سيتطلب وقتا وأموالا وتكنولوجيا جديدة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه سيكون هناك مستقبل لخطي الغاز "نورد ستريم 1 و2".

وأضاف بوتين، اليوم الثلاثاء، أنه من الممكن إصلاح خطي أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ذلك سيتطلب وقتا وأموالا وتكنولوجيا جديدة.

وتابع: "هذه مسألة ليست سهلة، لم يحدث من قبل إصلاح مثل هذه المنظومات بعد حوادث كهذه"، وفق ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

الكرملين: لابد من إجراء تحقيق عاجل وشفاف بشأن تفجير "نورد ستريم" طاقة نفط وغاز الكرملين: لابد من إجراء تحقيق عاجل وشفاف بشأن تفجير "نورد ستريم"

وقال الرئيس الروسي: "من الناحية النظرية، بالطبع، كل شيء ممكن تقنيًا... سيتطلب الأمر وقتًا، ومالًا، وتقنيات جديدة محددة. ولكن كل شيء ممكن، بالطبع، كل هذا يمكن القيام به".

وربط بوتين موقف ألمانيا من الهجمات الإرهابية على خطي أنابيب الغاز "التيار الشمالي" بحقيقة أن ألمانيا لم تكن أبدا دولة ذات سيادة من بعد الحرب العالمية الثانية.

وأفاد: "الأمر يكمن في أن السياسيين الأوروبيين أنفسهم قد صرحوا علنًا مرارًا أنه بعد الحرب العالمية الثانية، لم تكن ألمانيا أبدًا دولة ذات سيادة بالمعنى الكامل للكلمة. هذه ليست كلماتي. هذه كلمات سياسي واحد على الأقل معروف ومحترم للغاية في ألمانيا".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
دبلوماسية الأسمدة.. هكذا بنت روسيا شبكة تحالفات جديدة مع الدول الأفريقية دبلوماسية الأسمدة.. هكذا بنت روسيا شبكة تحالفات جديدة مع الدول الأفريقية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط