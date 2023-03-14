"أوبك" تواصل رفع توقعاتها لنمو الطلب الصيني على النفط

رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الثلاثاء، مجددا توقعاتها لنمو الطلب الصيني على النفط في 2023 بسبب تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19 في البلاد، غير أنها أبقت على توقعات إجمالي الطلب العالمي دون تغيير، مشيرة إلى مخاطر محتملة من شأنها التأثير سلبا على النمو العالمي.

وقالت "أوبك" في تقرير شهري، إن الطلب العالمي على النفط في 2023 سيرتفع 2.32 مليون برميل يوميا أو 2.3%، دون تغيير عن التوقعات السابقة.

مادة اعلانية

كان الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، قال إن الطلب الصيني على النفط سيزيد ما يتراوح بين 500 و600 ألف برميل يوميا في عام 2023 مع رفع قيود كوفيد-19 في أكبر مستورد للخام على مستوى العالم.

وذكر الغيص خلال مؤتمر سيرا ويك للطاقة في هيوستون: "مع انفتاح الصين، نحن متفائلون كثيرا وبحذر".

وأضاف أن أوبك تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بواقع 2.3 مليون برميل يوميا في 2023.