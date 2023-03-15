مخزونات النفط الأميركية ترتفع 1.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي
كشفت أن مخزونات البنزين تراجعت 2.1 مليون برميل في أسبوع
قالت إدارة معلومات الطاقة، اليوم الأربعاء، إن المخزونات الأميركية من النفط الخام ارتفعت بينما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.
وارتفعت مخزونات الخام 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من مارس/آذار إلى 480.1 مليون برميل. وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز زيادة 1.2 مليون برميل.
وذكرت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت بواقع 1.9 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وقالت الإدارة إن معدل استهلاك الخام بالمصافي ارتفع بمقدار 431 ألف برميل يوميا، بينما ارتفع معدل تشغيل المصافي 2.2 نقطة مئوية في ذلك الأسبوع.
وأوضحت الإدارة أن مخزونات البنزين الأميركية انخفضت 2.1 مليون برميل في الأسبوع نفسه إلى 236 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض 1.8 مليون برميل.
وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 2.5 مليون برميل في الأسبوع نفسه إلى 119.7 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاضها 1.2 مليون برميل.
وأشارت الإدارة إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام هبط 1.72 مليون برميل يوميا.
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