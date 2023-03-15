وزير النفط: العراق يطرح مصفاتي "الناصرية "و"الكوت" للاستثمار

أعلنت وزارة النفط العراقية ، اليوم الأربعاء، عن طرح مشروعي مصفاتي الناصرية والكوت للاستثمار.

وذكر وزير النفط العراقي حيان عبد الغني فى مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، أن مصفاة نفط الناصرية في "ذي قار" تبلغ طاقتها 150 ألف برميل يوميا وستطرح للاستثمار.

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وكشف محافظ واسط محمد جميل المياحي عن إنشاء مصفاة الكوت وطرحها كفرصة استثمارية، موضحا أنها فرصة واعدة ومهمة لنقل المحافظة إلى مستوى جديد من الاقتصاد والتطور، وتوفير فرص عمل كثيرة للشباب من مختلف الاختصاصات، ويضع المحافظة بشكل رسمي على مسار المحافظات النفطية والصناعية بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع".