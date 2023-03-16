ارتفاع صادرات السعودية من النفط الخام لـ7.66 مليون برميل في يناير

نقل منتدى الطاقة الدولي عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي)، اليوم الخميس، أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت إلى 7.66 مليون برميل في اليوم في يناير/كانون الثاني مقابل 7.44 مليون برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول.

وكشفت بيانات "جودي" عن انخفاض الطلب العالمي على النفط الخام لأسباب موسمية في يناير، فيما لا تشمل التحديثات بخصوص هذا الشهر بيانات الصين.

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وتراجع الإنتاج العالمي من النفط الخام إلى أدنى مستوى في 7 أشهر في يناير، وفقا لمنتدى الطاقة الدولي.

وذكرت "جودي" أن إنتاج السعودية من النفط الخام ارتفع 18 ألف برميل يوميا إلى 10.45 مليون برميل.

وكانت صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في ديسمبر/كانون الأول بعد تراجعها إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر في الشهر السابق.

وزادت صادرات المملكة من الخام في ديسمبر بنحو 2.2% إلى 7.44 مليون برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول من 7.28 مليون برميل يوميا في نوفمبر/ تشرين الثاني. لكن إنتاج السعودية تراجع بشكل طفيف من 10.47 مليون برميل يوميا في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 10.44 مليون برميل يوميا.