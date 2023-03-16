اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Untitled
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك
أوبك بلس

السعودية وروسيا تؤكدان الالتزام بقرار أوبك+ خفض الإنتاج

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

التقى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض اليوم، نائب رئيس الوزراء الروسي، رئيس الجانب الروسي في اللجنة المشتركة ألكسندر نوفاك، الذي يقوم بزيارة للمملكة.

وشملت محادثاتهما التحضير لاجتماع الدورة القادمة للجنة المشتركة، وسبل تنمية وتطوير العلاقات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، في إطار أعمال اللجنة المشتركة.

وبحثا أوضاع السوق البترولية العالمية، وجهود مجموعة أوبك بلس الرامية إلى تعزيز استقرار السوق وتوازنها، حيث أكّدا التزام بلديهما بالقرار الذي اتخذته أوبك بلس في أكتوبر الماضي، بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا حتى نهاية عام 2023م.

كما أكدا على استمرار التعاون بين البلدين، في إطار مجموعة أوبك بلس، لتعزيز استقرار السوق العالمية وتوازنها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تقارير: القوات الأميركية في العراق تمنع تهريب الأسلحة الإيرانية إلى سوريا تقارير: القوات الأميركية في العراق تمنع تهريب الأسلحة الإيرانية إلى سوريا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط