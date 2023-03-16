روسيا تنفي التزام الهند بآلية الغرب لوضع سقف لسعر النفط الروسي

نفت روسيا اليوم الخميس، التزام الهند بآلية الغرب لوضع سقف لسعر النفط الروسي، وقال السفير الروسي في نيودلهي، إن الهند تعارض آلية وضع سقوف لأسعار النفط.

وقال دينيس أليبوف، إن المعلومات التي تفيد بالتزام الهند بآلية الغرب لسقف الأسعار على النفط الروسي، غير موثوقة.

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وأضاف أليبوف في مقابلة على قناة "سولوفيوف لايف"، معلقا على معلومات "بلومبرغ" حول امتناع الهند عن انتهاك سقف أسعار النفط الروسي: "يظهر هذا الحشو بانتظام، ومنشورات "بلومبرغ" ليست الأولى بشأن هذا الموضوع".

"أستطيع أن أقول إنه بالنسبة للهند، فهي ليست مشاركة في آلية سقف السعر هذا على النفط الروسي وقد أعربت مرارا عن شكوكها حول فعالية هذه الآلية بشكل عام"، وفقا لـ أليبوف.

يأتي ذلك، فيما نقلت وكالة "رويترز"، عن صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن أشخاص مطلعين بأن مجموعة الدول السبع تريد إبقاء سقف سعر الخام الروسي عند 60 دولارا للبرميل.

وأضاف التقرير أن المفوضية الأوروبية نبهت الدول الأعضاء في التكتل إلى موقف مجموعة السبع، وقالت إن الرئيس الأميركي بايدن أبلغ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأسبوع الماضي بعدم وجود رغبة في واشنطن لتعديل العقوبات المفروضة على النفط الروسي.