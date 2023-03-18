أسعار النفط تتكبد خسارة قاسية في أسبوع.. وبرنت يفقد 12%
أكبر خسارة أسبوعية لخام برنت منذ ديسمبر 2022
أنهى النفط التعاملات منخفضا في جلسة الجمعة متخليا عن مكاسبه المبكرة التي تجاوزت الدولار للبرميل، إذ دفعت مخاوف بشأن القطاع المصرفي الخامين القياسيين لتسجيل أكبر خسائرهما الأسبوعية في شهور.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.73 دولار أو 2.3% إلى 72.97 دولار للبرميل عند التسوية، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.61 دولار، أو 2.4%، ليبلغ 66.74 دولار.
وانخفض الخامان أكثر من ثلاثة دولارات مسجلين أدنى مستوياتهما خلال الجلسة. وخسر برنت نحو 12% خلال الأسبوع مسجلا أكبر خسارة أسبوعية منذ ديسمبر/كانون الأول، وفق رويترز.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 13% منذ إغلاق الجمعة الماضية (10 مارس) مسجلة أكبر خسائرها الأسبوعية منذ أبريل/ نيسان الماضي.
وقال جون كيلدوف الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك: "العوامل الاساسية ليست بالسوء الذي تتوقعه السوق هنا لكن هناك مخاوف ألا يكون النفط آمنا كما هو الحال بالنسبة للسيولة أو الذهب".
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