اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
حقل نفطي
حقل نفطي
أسعار النفط

أسعار النفط تتكبد خسارة قاسية في أسبوع.. وبرنت يفقد 12%

أكبر خسارة أسبوعية لخام برنت منذ ديسمبر 2022

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أنهى النفط التعاملات منخفضا في جلسة الجمعة متخليا عن مكاسبه المبكرة التي تجاوزت الدولار للبرميل، إذ دفعت مخاوف بشأن القطاع المصرفي الخامين القياسيين لتسجيل أكبر خسائرهما الأسبوعية في شهور.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.73 دولار أو 2.3% إلى 72.97 دولار للبرميل عند التسوية، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.61 دولار، أو 2.4%، ليبلغ 66.74 دولار.

وانخفض الخامان أكثر من ثلاثة دولارات مسجلين أدنى مستوياتهما خلال الجلسة. وخسر برنت نحو 12% خلال الأسبوع مسجلا أكبر خسارة أسبوعية منذ ديسمبر/كانون الأول، وفق رويترز.

أسعار النفط تهبط وسط مخاوف من وقوع أزمة مالية جديدة طاقة أسعار النفط أسعار النفط تهبط وسط مخاوف من وقوع أزمة مالية جديدة

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 13% منذ إغلاق الجمعة الماضية (10 مارس) مسجلة أكبر خسائرها الأسبوعية منذ أبريل/ نيسان الماضي.

وقال جون كيلدوف الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك: "العوامل الاساسية ليست بالسوء الذي تتوقعه السوق هنا لكن هناك مخاوف ألا يكون النفط آمنا كما هو الحال بالنسبة للسيولة أو الذهب".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ماضي هانتر يهدد مستقبل بايدن ماضي هانتر يهدد مستقبل بايدن
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط