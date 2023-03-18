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رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين (رويترز)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين
نفط وغاز

"المفوضية الأوروبية": أسعار الغاز تراجعت بفعل التدابير المشتركة مع الحلفاء

الغاز النرويجي يغطي 40% من احتياجات أوروبا يومياً

دبي - العربية.نت
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، اليوم الجمعة، إن أسعار الغاز في أوروبا تراجعت بعدما تبنى الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه تدابير مشتركة لتحسين الأوضاع، بعدما قفزت الأسعار العام الماضي إثر قيام روسيا بتقليص الإمدادات.

وأضافت خلال زيارة لمنصة غاز في بحر الشمال "في اللحظة التي وحدنا فيها الجهود لتنويع مصادر الإمدادات بعيدا عن روسيا، انخفضت أسعار الغاز".

ومن جانبه، تعهد رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، بأن بلاده التي صارت اليوم أكبر مورد للغاز لأوروبا في أعقاب الحرب في أوكرانيا، ستحافظ على مستوى شحناتها الحالي "للأربع أو الخمس سنوات المقبلة".

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وللتعويض، جزئيًا على الأقل، عن انخفاض الشحنات الروسية، زادت النرويج إنتاجها من الغاز العام الماضي وهي تغطي اليوم ما بين 30 و40% من احتياجات القارة.

أشارت فون دير لايين إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير "بوتين حاول ابتزاز الاتحاد الأوروبي من خلال حرماننا من 80% من إمدادات الغاز الروسي"، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

ويقع حقل ترول على بعد 65 كلم غرب بيرغن، ثاني أكبر مدينة في البلاد، وهو أكبر حقل غاز في النرويج كما يعد أحد أكبر حقول النفط فيها فهو يوفر وحده ما يعادل 10% من استهلاك الغاز في أوروبا.

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