العراق و"أوبك" يشددان على ضرورة التنسيق لتحقيق استقرار أسعار النفط

قالت الحكومة العراقية في بيان إن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، والأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص شددا على ضرورة التنسيق بين الدول المصدرة للنفط، لضمان عدم تذبذب الأسعار والتأثير على الدول المصدرة والمستهلكة.

والعراق هو أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك".

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وأكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني والأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" هيثم الغيص، اليوم الأحد، أهمية التزام الدول المنتجة باتفاق خفض الإنتاج.

وأوضح المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد في بيان أن "وزير النفط استقبل الأمين العام لمنظمة أوبك، وجرى خلال اللقاء التأكيد على الدور الكبير الذي تلعبه أوبك وأوبك بلس في استقرار الأسواق العالمية، وأهمية التزام الدول المنتجة باتفاق خفض الإنتاج وفي تحقيق التوازن بين العرض والطلب" وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف جهاد أن الوزير أعرب لأمين عام "أوبك "عن دعم العراق لأهداف وجهود المنظمة، والعمل على تعزيز دورها في استقرار أسواق النفط العالمية".

وأشاد الغيص بدور العراق في المنظمة وفي السوق النفطية العالمية باعتباره ثاني أكبر منتج بين دول المنظمة، فضلاً عن الدور التاريخي للعراق في تأسيس المنظمة في بغداد عام 1960.

وقال عبد الغني فى مؤتمر اليوم إن بلاده ملتزمة بمعدلات الإنتاج المنصوص عليها في اتفاقية "أوبك+"، والتي تبلغ 220 ألف برميل يوميا.

وأضاف الوزير أثناء مؤتمر اليوم في بغداد "أجبرنا بعض شركات النفط العاملة في الجنوب – العراقي - بتخفيض الإنتاج حسب ما قررته "أوبك+" وفقا لوكالة "رويترز".

وذكر في حديثه خلال مؤتمر في بغداد أن العراق مستعد لزيادة إنتاجه إذا قررت "أوبك+" ذلك.