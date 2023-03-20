اقتصاد مصر
العراق يجدد تعاقدا لتوريد 4 ملايين برميل من النفط الخام لمصر
على دفعتين في يونيو وأغسطس 2023
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أعلن مجلس الوزراء العراقي اليوم الاثنين، أنه أقر توصية للمجلس الوزاري للطاقة بتجديد التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول لشرائها أربعة ملايين برميل من نفط خام البصرة المتوسط، بواقع مليوني برميل لشهر يونيو/حزيران ومثلهما لشهر أغسطس/آب.
ووقعت القاهرة وبغداد اتفاقا في عام 2016 يمكّن مصر من استيراد مليون برميل من خام البصرة العراقي شهريا وبتسهيلات في السداد.
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وتمتلك مصر نحو 12 معملا لتكرير النفط الخام بطاقة إنتاجية تقدر بـ34 مليون طن، يستغل منها نحو 25 مليون طن سنويا فقط.
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