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الغاز الروسي

الكرملين: إنشاء مركز للغاز في تركيا معقد وسيستغرق وقتاً

لا تزال التفاصيل الدقيقة لمشروع إنشاء مركز للغاز غير واضحة

موسكو - رويترز
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قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن العمل لإنشاء مركز للغاز في تركيا مشروع معقد سيتطلب وقتا لقطف ثماره.

واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة مركز الغاز التركي العام الماضي في ظل تحول الدول الأوروبية إلى خفض وارداتها من الغاز الروسي كثيرا ردا على تصرفات الجيش الروسي في أوكرانيا.

ولا تزال التفاصيل الدقيقة للمشروع غير واضحة.

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وتستورد تركيا في الوقت الحالي جميع احتياجاتها من الغاز، وتملك بنية تحتية ضخمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال. وتعتقد أنقرة أن بإمكانها الاستفادة من علاقاتها التجارية الحالية والجديدة لتصبح مركزا للغاز.

وفي مطلع شهر فبراير/شباط الماضي، قال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، إن العمل على إنشاء مركز دولي لتوزيع للغاز على الأراضي التركية قد دخل مرحلته النهائية.

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