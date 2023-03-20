الغاز الروسي
الكرملين: إنشاء مركز للغاز في تركيا معقد وسيستغرق وقتاً
لا تزال التفاصيل الدقيقة لمشروع إنشاء مركز للغاز غير واضحة
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن العمل لإنشاء مركز للغاز في تركيا مشروع معقد سيتطلب وقتا لقطف ثماره.
واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة مركز الغاز التركي العام الماضي في ظل تحول الدول الأوروبية إلى خفض وارداتها من الغاز الروسي كثيرا ردا على تصرفات الجيش الروسي في أوكرانيا.
مادة اعلانية
ولا تزال التفاصيل الدقيقة للمشروع غير واضحة.
وتستورد تركيا في الوقت الحالي جميع احتياجاتها من الغاز، وتملك بنية تحتية ضخمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال. وتعتقد أنقرة أن بإمكانها الاستفادة من علاقاتها التجارية الحالية والجديدة لتصبح مركزا للغاز.
وفي مطلع شهر فبراير/شباط الماضي، قال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، إن العمل على إنشاء مركز دولي لتوزيع للغاز على الأراضي التركية قد دخل مرحلته النهائية.
اقرأ أيضاً
-
استثمار "SVB" في السندات الأميركية.. رهان آمن تحول إلى كابوسجذور انهيار بنك سيليكون فالي بدأت منذ عام عندما بدأ "الفيدرالي" برفع أسعار الفائدة قصص اقتصادية
-
سلسلة فضائح واجهها "كريدي سويس" خلال سنوات كلفته مليارات الدولاراتغرامات وعقوبات تعرض لها البنك أبرزها تهم غسل الأموال والاحتيال الضريبي قصص اقتصادية
-
أبرز الخاسرين من استحواذ بنك UBS على "كريدي سويس".. وفائز واحد!نزيف الودائع من "كريدي سويس" بلغ 10 مليارات دولار يومياً قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية