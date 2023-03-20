شركة النفط الكويتية تعلن الطوارئ بسبب تسرب نفطي غربي البلاد

أعلنت شركة النفط الكويتية حالة الطوارئ بسبب تسرب نفطي في غرب البلاد

وأكد المتحدث الرسمي باسم شركة نفط الكويت، قصي العامر، عدم وجود إصابات ناجمة عن التسرب وعدم تأثر عمليات الإنتاج بالإضافة إلى عدم رصد أي غازات سامة بموقع الحادث.

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ونوه العامر بأن الفرق المعنية في شركة نفط الكويت تتواجد في الموقع وتتعامل مع الحادث حسب الإجراءات المتبعة في الشركة.