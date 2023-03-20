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شركة سوناطراك الجزائرية
شركة سوناطراك الجزائرية
نفط وغاز

"سوناطراك" الجزائرية ترفع إنتاجها من النفط المكافئ إلى 200 مليون طن العام الجاري

10.4 مليون طن زيادة متوقعة في الإنتاج هذا العام

دبي - العربية.نت
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توقع توفيق حكار الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الجزائرية في بيان اليوم الاثنين، أن تنتج الشركة 200 مليون طن من المكافئ النفطي في عام 2023 بزيادة تبلغ 10.4مليون طن مكافئ عن إنتاج العام الماضي.

وأنتجت الشركة 189.6مليون طن من المكافئ النفطي في 2022 ارتفاعا من 185.2 مليون طن في 2021 وفقا لبيان نقلته "رويترز".

وفي يناير الماضي، وقعت مجموعة الطاقة الإيطالية إيني، اتفاقيات مع شركة سوناطراك الجزائرية اتفاقيات حول مشروعات مستقبلية تتعلق بإمدادات الطاقة ونقلها وإزالة الكربون.

تم توقيع الاتفاقيات في العاصمة الجزائرية بحضور الرئيس عبد المجيد تبون ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.

بموجب الاتفاقيات، ستحدد إيني وسوناطراك المشروعات الهادفة إلى نقل الطاقة، وستدرسان التدابير المحتملة لتحسين قدرة الجزائر على تصدير الطاقة إلى أوروبا، وفق ما نقلته "رويترز" آنذاك.

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