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آبار نفط (iStock)
آبار نفط (iStock)
أسعار النفط

تراجع أسعار النفط بفعل تأثير اضطرابات القطاع المصرفي على المعنويات

مجموعة السبع تؤجل مراجعة سقف سعر النفط الروسي

دبي - العربية.نت
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تحولت أسعار النفط لانخفاض، اليوم الثلاثاء، مع مواصلة الاضطرابات التي تعصف بالقطاع المصرفي منذ أكثر من أسبوع تأثيرها على معنويات السوق.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو أيار 71 سنتا أو 1% إلى 73.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:14 بتوقيت غرينتش. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74 سنتا أو 1.1 % إلى 66.90 دولار للبرميل.

وفي الجلسة السابقة، انخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 3 دولارات للبرميل قبل أن يغلقا على ارتفاع، نقلاً عن رويترز.

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ينتهي عقد الخام الأميركي لشهر أبريل/نيسان اليوم الثلاثاء، ومايو/أيار هو العقد الأكثر نشاطا لذلك الخام.

وقال مسؤولون من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إنه من غير المرجح أن تراجع المجموعة السقف المفروض على سعر النفط الروسي والبالغ 60 دولارا مثلما هو مخطط. وقال المسؤولون إن المفوضية الأوروبية أبلغت سفراء دول الاتحاد الأوروبي في مطلع الأسبوع بعدم وجود رغبة ملحة بين المجموعة لإجراء مراجعة فورية.

ومن المقرر أن تعقد أوبك+، التي تضم أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم وحلفاء بينهم روسيا، اجتماعاً في الثالث من أبريل/نيسان. واتفقت المجموعة في أكتوبر/تشرين الأول على خفض أهداف إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً حتى نهاية 2023.

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