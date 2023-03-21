"الغيص": اتفاق"أوبك" على خفض الإنتاج يسهم في معالجة تحديات الأسواق العالمية

قال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، اليوم الثلاثاء، إن اتفاق المنظمة على خفض إنتاج النفط أسهم في معالجة التحديات التي تواجه الأسواق العالمية حسبما نقلت وزارة النفط العراقية عن الغيص.

وقالت الوزارة في بيان إن الغيص أكد خلال زياته إلى بغداد أن أهم أهداف اتفاق أوبك تتمثل في "تحقيق الاستقرار والتوازن بين العرض والطلب".

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وأكد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط على أهمية الدور الذي يلعبه العراق كعضو فاعل في المنظمة وفي اللجان الوزارية ومنها لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوبك+، فضلا عن مساهمته في استقرار أسواق النفط العالمية.

ويضم تحالف أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين مستقلين للخام أبرزهم روسيا.

وأشار الغيص إلى أهمية اللقاءات التي عقدها مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، للتأكيد على أهمية تعزيز الدور المشترك في استقرار أسواق النفط العالمية.

وقال إن اتفاق أوبك لخفض الإنتاج من أهم القرارات التاريخية المهمة التي اتخذها أعضاء المنظمة لمواجهة التحديات المختلفة التي تعرضت لها أسواق النفط العالمية.