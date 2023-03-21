اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة أوبك
هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة أوبك
أوبك

"الغيص": اتفاق"أوبك" على خفض الإنتاج يسهم في معالجة تحديات الأسواق العالمية

قال إن أهم أهداف الاتفاق تحقيق الاستقرار والتوازن بين العرض والطلب

دبي - العربية .نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، اليوم الثلاثاء، إن اتفاق المنظمة على خفض إنتاج النفط أسهم في معالجة التحديات التي تواجه الأسواق العالمية حسبما نقلت وزارة النفط العراقية عن الغيص.

وقالت الوزارة في بيان إن الغيص أكد خلال زياته إلى بغداد أن أهم أهداف اتفاق أوبك تتمثل في "تحقيق الاستقرار والتوازن بين العرض والطلب".

وأكد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط على أهمية الدور الذي يلعبه العراق كعضو فاعل في المنظمة وفي اللجان الوزارية ومنها لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوبك+، فضلا عن مساهمته في استقرار أسواق النفط العالمية.

"نفط الكويت" تتوقع بدء تشغيل محطتي الإنتاج الجوراسي 4 و5 أوائل عام 2024 طاقة نفط وغاز "نفط الكويت" تتوقع بدء تشغيل محطتي الإنتاج الجوراسي 4 و5 أوائل عام 2024

ويضم تحالف أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين مستقلين للخام أبرزهم روسيا.

وأشار الغيص إلى أهمية اللقاءات التي عقدها مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، للتأكيد على أهمية تعزيز الدور المشترك في استقرار أسواق النفط العالمية.

وقال إن اتفاق أوبك لخفض الإنتاج من أهم القرارات التاريخية المهمة التي اتخذها أعضاء المنظمة لمواجهة التحديات المختلفة التي تعرضت لها أسواق النفط العالمية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بلينكن: الصين لا تشعر بأي مسؤولية لمحاسبة الكرملين على الفظائع في أوكرانيا بلينكن: الصين لا تشعر بأي مسؤولية لمحاسبة الكرملين على الفظائع في أوكرانيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط