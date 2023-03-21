"نفط الكويت" تتوقع بدء تشغيل محطتي الإنتاج الجوراسي 4 و5 أوائل عام 2024

قالت شركة نفط الكويت، اليوم الثلاثاء، في بيان إنه من المتوقع بدء تشغيل محطتي الإنتاج الجوراسي 4 و5 الجديدتين أوائل عام 2024.

وأضافت الشركة أن معدل الإنجاز في المحطتين وصل إلي ما يقرب من 70%، ويصل إنتاج كل من المحطتين إلى 50 ألف برميل من النفط الخفيف و150 مليون قدم مكعبة من الغاز الحر وفقا لـ"رويترز".

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وفي وقت سابق من الشهر الجاري قالت ثلاثة مصادر مطلعة في قطاع التكرير، إن الكويت طلبت من بعض المصافي الآسيوية خفض ما تحصل عليه من إمدادات النفط بموجب اتفاقاتها السنوية، فيما تأمل الدولة العضو في "أوبك" في بدء عمليات واسعة النطاق في مصفاة الزور في وقت لاحق من هذا العام.

ومن الممكن أن يؤدي خفض الإمدادات من الكويت إلى شح في الإمدادات من الشرق الأوسط إلى آسيا ورفع أسعار الخام، خاصة مع توقع انتعاش الطلب من الصين أكبر مستورد للخام في العالم هذا العام.

وأبلغت مؤسسة البترول الكويتية بعض المشترين بأن المعروض من خام مزيج التصدير الكويتي يحتمل أن ينخفض بموجب عقود سنوية جديدة اعتبارا من أبريل/ نيسان، حسب ما قال مصدران هنديان وثالث ياباني لرويترز.