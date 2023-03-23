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منصة نفط بحرية (iStock)
منصة نفط بحرية (iStock)
أسعار النفط

أسعار النفط تتراجع مع تقييم المستثمرين لرفع الفائدة الأميركية

تسببت أزمة البنوك الأميركية في تقلبات لتداول الأصول المحفوفة بالمخاطر مثل النفط

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تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، في أعقاب ثلاث جلسات من المكاسب، بعد أن جدد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) التزامه بكبح جماح التضخم، بما في ذلك احتمال رفع أسعار الفائدة مجددا.

وبحلول الساعة 04:12 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 68 سنتا أو 0.89% إلى 76.01 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 78 سنتا أو 1.1% إلى 70.12 دولار للبرميل.

وبلغ الخامان أعلى مستوياتهما عند الإغلاق منذ 14 مارس/آذار في تسوية أمس الأربعاء، نقلاً عن "رويترز".

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وقال باول أمس الأربعاء، إن ضغوط القطاع المصرفي قد تؤدي إلى أزمة ائتمان مع تداعيات "واضحة" على الاقتصاد الأميركي الذي يتوقع مسؤولون في البنك المركزي الأميركي تباطؤه أكثر عن المتوقع من قبل هذا العام.

وتسببت أزمة البنوك الأميركية في تقلبات لتداول الأصول المحفوفة بالمخاطر مثل النفط خلال الأسبوع الماضي، مع ترقب المستثمرين لقرار المركزي الأميركي بشأن رفع الفائدة أمس الأربعاء.

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