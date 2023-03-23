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أنابيب نفط
أنابيب نفط
نفط وغاز

تسرب في خط أنابيب نفط جنوب شرقي تركيا

بوتاش التركية: إيقاف انتشار النفط باستخدام الحواجز

إسطنبول - رويترز
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قالت شركة بوتاش التركية الوطنية لخطوط الأنابيب، اليوم الخميس، إنها تواصل عمليات الإصلاح بعد تسرب بخط أنابيب النفط "باتمان-دورتيول" في جنوب شرقي البلاد.

وذكرت بوتاش في بيان أن الصمامات التي تغذي المنطقة أغلقت في غضون دقيقتين من بدء التسرب الليلة الماضية.

وأضافت أنه تم إيقاف انتشار النفط باستخدام الحواجز ومن ثم منع تلوث السدود وقنوات الري، موضحة أن عمليات التطهير والإصلاح مستمرة.

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