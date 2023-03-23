نفط وغاز
تسرب في خط أنابيب نفط جنوب شرقي تركيا
بوتاش التركية: إيقاف انتشار النفط باستخدام الحواجز
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قالت شركة بوتاش التركية الوطنية لخطوط الأنابيب، اليوم الخميس، إنها تواصل عمليات الإصلاح بعد تسرب بخط أنابيب النفط "باتمان-دورتيول" في جنوب شرقي البلاد.
وذكرت بوتاش في بيان أن الصمامات التي تغذي المنطقة أغلقت في غضون دقيقتين من بدء التسرب الليلة الماضية.
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وأضافت أنه تم إيقاف انتشار النفط باستخدام الحواجز ومن ثم منع تلوث السدود وقنوات الري، موضحة أن عمليات التطهير والإصلاح مستمرة.
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