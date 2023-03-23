تسرب في خط أنابيب نفط جنوب شرقي تركيا

قالت شركة بوتاش التركية الوطنية لخطوط الأنابيب، اليوم الخميس، إنها تواصل عمليات الإصلاح بعد تسرب بخط أنابيب النفط "باتمان-دورتيول" في جنوب شرقي البلاد.

وذكرت بوتاش في بيان أن الصمامات التي تغذي المنطقة أغلقت في غضون دقيقتين من بدء التسرب الليلة الماضية.

مادة اعلانية

وأضافت أنه تم إيقاف انتشار النفط باستخدام الحواجز ومن ثم منع تلوث السدود وقنوات الري، موضحة أن عمليات التطهير والإصلاح مستمرة.